Català

La Flama del Correllengua 2019 inicia el seu recorregut per reivindicar la llengua, la cultura i els anhels del poble català

Vol esdevenir un altaveu de solidaritat amb els polítics i líders civils que l’Estat espanyol manté reclosos o que es troben exiliats en diversos països europeus.

Aquest dissabte, Llançà ha acollit l’acte d’inici del Correllengua 2019, a través del qual la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) pretén reivindicar la llengua, la cultura i els anhels del poble català. La jornada s’ha celebrat a la vila on estiuejava l’escriptor Pere Calders, a qui va dedicat el Correllengua d’enguany i que té una gran rellevància en la seva vida.



La jornada ha començat a la Casa de Cultura amb un parlament i un passi documental sobre la vida i l'obra del reconegut escriptor, del qual aquest 2019 es commemora el 25è aniversari del seu traspàs, a càrrec de la seva néta, Diana Coromines, i de Joan Pinyol, expert en la figura de Calders.



A continuació, s’ha dut a terme una representació del recull de contes infantils “Raspall i altres contes de Pere Calders”, de la mà d’Assumpta Mercader, amb la col·laboració de la Biblioteca Municipal Pere Calders. I, ja a la tarda, ha tingut lloc un cercavila des del port de Llançà fins al Monòlit on reposen les cendres de l’escriptor en què han participat diverses colles de cultura popular de la localitat.



Just després, la jornada ha seguit amb un concert que ha donat pas a l’encesa de la Flama del Correllengua i la lectura del Manifest, que simbolitza el tret de sortida del Correllengua, per concloure amb un espectacle poeticomusical d’homenatge a la figura de Calders ofert pel grup Els Palanca.



"Parlar català és convidar, convidar és conviure"



Enguany, el Correllengua pretén donar un impuls al projecte reivindicant els objectius inicials de la seva creació. És per això que promou la campanya “Parlar català és convidar, convidar és conviure”, amb l’objectiu de reivindicar el català des d’una perspectiva social, evidenciar el seu potencial cohesionador i el paper que ha de desenvolupar per generar una identitat col·lectiva en una societat diversa com la nostra.



Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, és l’autor del manifest del Correllengua 2019. Cuixart, que continua empresonat a l’espera de la sentència que dictamini el Tribunal Suprem, aprofita per reivindicar la llengua, la cultura i les llibertats del poble català. Amb la participació del president d’Òmnium, el Correllengua d’enguany vol esdevenir un altaveu de solidaritat amb els polítics i líders civils que l’Estat espanyol manté reclosos o que es troben exiliats en diversos països europeus. Podeu llegir el manifest clicant aquí.