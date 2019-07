Una campanya de micromecenatge per poder demandar Enric Millo aconseguiex recaptar 12.000 euros

Arran de la difusió pública de la denúncia de la Marta per l’agressió policial patida en l’actuació del Cuerpo Nacional de Policía a l’IES Pau Claris de Barcelona l’1 d’octubre, les seves dades personals van ser publicades a internet amb missatges incitant a l’assetjament, destacant en la difusió i organització d’aquest assetjament el portal Forocoches. Altres portals, periodistes i mitjans de comunicació se’n van fer ressò, com per exemple el director del diari ultra Ok Diario, Eduardo Inda. Resultat d’aquesta difusió i instigació, la Marta va patir una campanya d’assetjament i escarni i va rebre més de 7.800 missatges de WhatsApp, 315 trucades, 791 SMS.

D’altra banda, en la declaració de l’ex-delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va afirmar al judici contra l’independentisme que se celebra al Tribunal Suprem que la Marta havia desmentit l’agressió patida l’1 d’octubre i fins i tot que s’hauria disculpat, quelcom que és rotundament fals. La declaració d’Enric Millo ha estat una acció més de la campanya d’humiliació del conjunt de víctimes de l’1 d’Octubre, que ha anat acompanyat dels intents de la fiscalia que els jutjats les investigui per resistència a l’autoritat, o amb la investigació contra Roger Espanyol després d’haver perdut un ull per una bala de goma de la policia.

Davant d’aquestes situacions, davant la violència de l’1 d’octubre i els intents d’humiliació i repressió que no s’han aturat des d’aleshores, ens toca respondre. La millor defensa és un bon atac, i és per això que en les properes setmanes respondrem. Acusem, i ara no només al Tribunal Suprem com a resposta al judici farsa a la democràcia, sinó també en altres fronts.

Acusem contra l’assetjament

Des de fa més d’un any i arran de la denuncia interposada se segueix una investigació al Jutjat d’Instrucció 27 de Barcelona. Després de diverses diligències i declaracions la causa ha estat separada en tres procediments amb objectes diferents:

1. Quatre persones van ser identificades per enviar missatges amenaçants i vexatoris a la Marta, amb una enorme càrrega d’odi ideològic i de contingut masclista. Després de diverses diligències, el Jutjat ha acordat a petició de la nostra acusació la tramitació pel procediment abreujat, així que amb el nostre escrit d’acusació quatre persones aniran a judici per aquest assetjament.

2. D’altra banda, un altre dels procediments està investigant 90 missatges amenaçants i vexatoris rebuts a la bústia de veu, i que en funció del resultat de les diligències pendents podrà donar lloc a noves acusacions.

3. Finalment, un tercer procediment investiga l’origen de la publicació de les dades personals de la Marta i la incitació a l’assetjament, especialment en relació al portal Forocoches. També en funció del resultat de les diligències pendents es poden derivar noves acusacions.

Responem a Enric Millo

Després de les mentides d’Enric Millo en la seva declaració al Tribunal Suprem entenem que és necessari respondre-hi per defensar, no només la veritat del què va passar l’1 d’Octubre sinó la dignitat de totes les víctimes de la violència policial. És per això que en les properes setmanes exigirem judicialment a Enric Millo a rectificar les seves paraules de forma pública i que, del contrari, interposarem una demanda per haver vulnerat el dret a l’honor de la Marta mentint de forma clara i conscient sobre ella de manera pública i com a testimoni en un judici.

Objectiu i transparència

Aquesta campanya de finançament té per objectiu sufragar les despeses de tots aquests procediments. Hem fixat l’objectiu en 12.000 euros si bé aquest import pot variar en funció de si els procediments avancen més o menys. Tots els diners que sobrin seran destinats a altres causes antirepressives o a les caixes de solidaritat i resistència que hi hagi en aquell moment. El detall del pressupost és el següent:

Procediments penals

Diligències Prèvies 3.000,00 €

Previsió Judici 2.000,00 €

Previsió instruccions 2.000,00 €

Demanda Millo

Conciliació 700,00 €

Procediment Ordinari 2.800,00 €

Despeses

Despeses campanya 1.000,00 €

Altres despeses 500,00 €

Total 12.000,00 €

El pressupost previst inclou els honoraris d’advocat i procurador, despeses de desplaçament i material, campanya, impostos, etc.