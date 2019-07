Un Jutjat de Palma cita els editors del llibre 'On és l’Estel·la' el proper 25 de setembre

El passat 15 de juny, els sindicats policíacs SUP, CEP, UFP i SPP varen presentar una denúncia contra el Govern Balear davant la Fiscalia, contra el llibre 'On és l’Estel·la' , de l'il·lustrador Toni Galmés , editat per Comanegra. A més a més diversos usuaris espanyolistes de facebook estan fent una campanya de difamació contra la seva obra a les xarxes socials . Avui s'ha sabut que el Jutjat de primera instància número 15 de Palma ha citat els denunciants per al proper 25 de setembre.

Els sindicats policíacs exigeixen, entre d'altres coses:

1-"Que es reconegui que el contingut del tebeo (SIC) menyscaba i denigra la imatge del Cos Nacional de Policia i la Guardia Civil i atempta contra els sentiments de les persones integrants de les institucions esmentades"; "Que, en consequència, procedeixin a excusar-se públicament davant el Cos Nacional de Policia i la Guardia Civil per aquests fets".

2-"Que es procedeixi a la retirada i eliminació dels exemplars que conformen l'edició de l'esmentat còmic 'On és l’Estel·la'".

3-"Que es prohibeixi la publicació i distribució al públic de l'esmentat còmic, així com la realització de futures edicions del mateix o de similars".

4- "Que es prohibeixi la seva publicació i distribució".