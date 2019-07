Més de 100 organitzacions insten a la ciutadania a sumar-se a la Vaga Mundial pel Clima

Els recents informes sobre l'estat de la biodiversitat del IPBES, que assenyalen que prop d'un milió d'espècies entre animals i plantes es troben a la vora de l'extinció com a conseqüència de les activitats humanes, i de l'informe de l'IPCC sobre l'increment de la temperatura mitjana global en 1,5 °C, alerten de la deterioració d'un gran nombre d'ecosistemes, tant terrestres com marins, així com del punt de no retorn enfront del canvi climàtic.

La humanitat s'enfronta a un dels seus majors reptes: la crisi climàtica. Una crisi, conseqüència directa del model de producció extractivista i consum globalitzat actuals, que posa en risc la nostra pròpia supervivència i la d'un gran nombre d'altres espècies i ecosistemes i impacta de manera injusta especialment en les poblacions més empobrides i vulnerables del món. No respondre amb suficient rapidesa i contundència a l'emergència climàtica i civilizatoria suposaria la mort i/o el malviure de milions de persones, a més de l'extinció de moltes espècies i, fins i tot, d'ecosistemes complets.

Les dades són contundents i el temps juga en contra. En el cas de la regió mediterrània, en la qual es troba la Península Ibèrica i que és una de les més vulnerables davant el canvi climàtic, si no es limita l'increment de la temperatura mitjana global en 1,5 °C les conseqüències per a les generacions presents i futures seran catastròfiques: onades de calor més intenses i prolongades, sequeres recurrents, desertificació, augment dels fenòmens meteorològics extrems, pèrdua de biodiversitat, falta de disponibilitat d'aigua potable i terres fèrtils, incendis més virulents, empobriment i augment de les desigualtats en qualsevol de les seves expressions, etc. Per tant, les diferents institucions europees, estatals, autonòmiques i locals han d'assumir la seva responsabilitat i estar a l'altura de les necessitats que exigeix aquest moment crucial de la Història. La lluita contra l'emergència climàtica no pot supeditar-se a una ideologia o color polític, deu ser assumida per tots els partits.

Per tot això, i en defensa del present i del futur, d'un planeta viu i d'un món just, les persones i col·lectius signants, entre els quals es troba Ecologistes en Acció, se sumen a la convocatòria internacional de Vaga Mundial pel Clima, del pròxim 27 de setembre, i insten a tota la societat (ciutadania, tots els actors socials, ambientals i sindicals) al fet que es mobilitzi i se sumi a la convocatòria de Vaga Mundial pel Clima, difonent i participant en les accions que s'estan convocant, que s'aniran precisant i que prendran molt diverses formes: manifestacions, vagues estudiantils i de consum, tancaments patronals d'entitats compromeses, mobilitzacions en els centres de treball i als carrers. Un gran crit comú i unitari en la lluita climàtica.