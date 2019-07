Mobilitat

La Plataforma Reobrim la Rotonda del Baix Gaià mantintran les concentracions dels cada divendres

En una reunió celebrada ahir al Saló de Plens de l'Ajuntament de Vespella de Gaià, la plataforma va decidir continuar amb les concentracions de cada divendres iniciades al mes de juny a la rotonda de Torremdebarra. Considera que amb la pressió veïnal sobre Fomento, Subdelegació del Govern i alcaldes de les poblacions implicades que assolirem l'objectiu de retirar els "new jerseis" de la rotonda.

Tot i així, alguns veïns van manifestar la seva indignació perquè desde Mossos i Conselleria d'Interior se'ns limiti contínuament el seu dret a manifestar-nos en la franja horària comunicada per manifestar-nos. D'altra banda, els veïns també entenen que tant Generalitat com Ajuntaments tenen molt a dir en aquest conflicte i han de pressionar més a Fomento i Subdelegació del Govern.

Finalment es va comentar que divendres dia 12 de juliol es celebrarà una important reunió a la Subdelegació de Tarragona amb tots tots els alcaldes del Baix Gaià on s'exposarà el malestar i indignació de tota la població respecte al tema de la rotonda bloquejada pels "new jerseis".

Cal recordar que ja fa un any que la rotonda de l'N-340 a Torredembarra es troba tallada i obliga a anar fins al camí de servei d'Altafulla per tal de completar-ne el recorregut. Tot plegat, una situació que cada dia obliga milers de persones a perdre temps i fer quilòmetres de més per entrar o sortir dels municipis de la zona.