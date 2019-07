Hermitage

La Plataforma per un Port Ciutadà lliura al Port les al·legacions al projecte de l'Hermitage

Com ve denunciant la Plataforma, es tracta d’un projecte especulatiu que, a més, presenta serioses deficiències: nega els impactes ambientals derivats de l'evident impacte a la mobilitat, que també ignora, arribant a sostenir que a la Barceloneta no hi ha vies congestionades. Hi ha també irregularitats i elements molt foscos al voltant de la fundació que suposadament ha de gestionar les obres de l'Hermitage, la desproporció entre la taxa d'utilització dels terrenys portuaris i el preu del sòl a la ciutat, que fa pensar en un autèntic “pelotazo”, etc.

Membres de les AV de l'Òstia i del Barri Gòtic, de la Barceloneta Diu Prou i de l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS) lliuraran les al·legacions a les Oficines del Servei d'Accés Unificat (SAU) de l’Autoritat Portuària de Barcelona, al mòdul Est de l'edifici World Trade Center del Moll de Barcelona, i atendran la premsa per tal d'explicar i denunciar les veritables intencions dels promotors d’un projecte que, darrere la coartada artística, amaga pura especulació.