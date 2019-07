Llei Aragonès

La CUP Tarragona explica en un acte “per què cal aturar la Llei Aragonès”

L’Assemblea Local de la CUP organitza aquest dimecres 17 de juliol al carrer de l’Enrajolat un acte per respondre i explicar diverses qüestions al voltant de la Llei Aragonès, així com els motius que porten a la formació anticapitalista a posicionar-s’hi en contra. Per fer-ho, participaran en l’acte en Vidal Aragonés, diputat de la CUP-CC al Parlament de Catalunya i en Javier Castelló, secretari de la FaPaC. Després tindrà lloc al Casal Popular Sageta de Foc un sopar-tertúlia amb els dos conferenciants i tothom que s’hi vulgui sumar, amb reserva prèvia.

La Llei Aragonés segueix posant el focus en el preu i no en la qualitat dels serveis, un fet que degrada el servei i aprofundeix en la precarietat laboral. Per aquest motiu la CUP no participarà de cap llei que propicia la privatització de serveis públics. La CUP defensa que els serveis han de ser 100% de titularitat i gestió pública i insta al Govern de la Generalitat a regular i blindar la titularitat, gestió i provisió de tots els serveis necessaris pel desenvolupament d’una vida digna; i sentar les bases per un pla de d'internalització-recuperació de serveis externalitzats.