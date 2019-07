I si ho revertim ? I si trenquem el somriure d’Iceta ? #CapPacteambel155

No em direu líders independentistes que no és possible evitar el desastre? Ara es demostra el greu error de no tenir un full de ruta pactat que evités els pactes de la vergonya amb el 155, coronats per l’acord a la Diputació de Barcelona.

L’espectacle de les darreres hores a les xarxes socials entre líders independentistes i els hiperventilats de tots dos costats és lamentable. Encara hi som a temps. Ja ha començat una lluita per veure qui la diu més grossa.

Si d’aquí a dijous no s’arregla el drama i no li trenquem el somriure a Iceta, la crisi independentista serà greu, els ponts s’hauran trencat per molts de temps. El Govern,que ja té fortes tensions internes, podria trencar-se i anar a unes eleccions catalanes amb una crisi molt forta en el camp independentista.

I què diran els líders independentistes quant es conegui la sentència condemnatòria del judici de la farsa? Com reclamaran que els ciutadans protestin? Seria bo per la crisi actual una veritable crida dels presos polítics a reconduir l’actual situació. Ara si que es troba a faltar un posicionament d’ells, els presos polítics no poden restar callats davant la fractura independentista.

Demano a l’ANC, Òmnium i a tothom que pugui fer possible la reversió de l’actual situació que s’hi posi, en silenci, i reuneixi en un lloc tranquil i les hores que faci falta per convèncer els líders independentistes que s’ha d’evitar la trencadissa. Per fer-ho no cal fer retrets, segurament tots no ho hem fet prou bé, però per trencar els somriure d’Iceta cal cosir confiances i acordar urgentment un full de ruta independentista.