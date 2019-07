Guanyem proposa un calendari de treball per enllestir el Pla Local d’Habitatge en els propers sis mesos

El principal grup municipal a l’oposició demanarà, en una moció al proper ple, fixar un calendari per a l’elaboració del Pla Local de l’Habitatge que inclogui un procés participatiu. La regidora de Guanyem Girona responsable en temes d’habitatge, Cristina Andreu, ha remarcat la importància d’establir una calendarització per tal que les mocions aprovades no “s’acumulin en un calaix i no arribin mai a executar-se”. “Cal treure’ls-hi la pols i posar fil a l’agulla per encarar el repte de l’habitatge amb la gravetat que es mereix”, ha afegit.

En aquest sentit, Guanyem ha enumerat diverses mocions aprovades pel plenari durant l’anterior legislatura que no s’estan fent efectives. Entre les propostes que ja van ser acceptades pel consistori s’hi inclou un impuls en les ajudes al pagament del lloguer social, la promoció de cooperatives d’habitatge o l’obligatorietat de la dedicació del 30% dels edificis de nova construcció en habitatges de protecció oficial.

El calendari proposat per la formació municipalista inclou la presentació pública dels resultat de la fase d’anàlisi i diagnosi a finals de juliol i el compromís de presentar un Pla Local d’Habitatge en el termini de 6 mesos que inclogui un estudi de l’impacte dels habitatges d’ús turístic en el mercat del lloguer.

Finalment, Guanyem considera “indispensable” que el pla es desenvolupi a través d’un procés participatiu que inclogui les veïnes i veïns de Girona, els agents implicats i les entitats socials vinculades a la defensa del dret a l’habitatge. “Definir un tema de futur tan transcendent per la ciutat com és el de l’habitatge ha d’incloure tantes veus com sigui possible”, ha apuntat la regidora Cristina Andreu.