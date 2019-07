judici farsa

Exigeixen judicialment a Enric Millo que rectifiqui les seves declaracions al Tribunal Suprem

Des de la campanya de suport a Marta Torrecillas, Ara Responem/Ara Acusem, han presentat públicament la reclamació judicial contra l’ex-delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, per tal que rectifiqui les afirmacions falses sobre la Marta que va fer en la seva declaració davant el Tribunal Suprem.

Després de presentar l’escrit al Jutjat de Barcelona, hi haurà una compareixença de premsa amb Marta Torrecillas i Xavier Monge, advocat d’Alerta Solidària, per explicar la reclamació judicial i l’actualitat de la campanya. Demà a les 10.30h a la Ciutat de la Justícia de Barcelona (accés Gran Via)