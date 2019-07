lluita feminista

Endavant (OSAN) celebra la segona trobada de dones de l’organització

Diumenge, 30 de juny de 2019, a Tarragona, dones de l’organització de l’Esquerra Independentista Endavant (OSAN) van debatre i aprofundir en els debats iniciats just ara fa un any. Aquests debats giren al voltant de la necessitat d’un Programa Feminista d’Unitat Popular, del paper de les dones en la lluita i conquesta dels nostres drets i del feminisme com a motor de canvi. Aquest canvi l'entenen imprescindible davant el nou cicle polític encetat fa uns mesos, després de les conteses electorals que deixen ben clar que entrem en un cicle de desmobilització i assentament del règim.

Afirmen que "Si les dones de classe treballadora avancem, tota la classe treballadora avança". Per aquest motiu, continuen apostant pel treball conjunt amb la resta d’organitzacions de l’Esquerra Independentista al voltant de la campanya «Feminisme per canviar-ho tot». I continuen generant propostes de mínims per a la millora de les condicions de vida de les treballadores, des d’una perspectiva feminista i de classe.

Un altre pilar central en la lluita feminista i, en especial, dins l'organització, és el debat sobre l’abordatge de les violències masclistes i la feminització de l’organització. On creuen que "Cal buscar el compromís ferm de tots els nostres companys homes amb el feminisme, i que es continuï el treball al voltant de les masculinitats iniciat el setembre passat, i que ara es troba en una segona fase. Així mateix, entenem que és obligació de tots els homes d’Endavant que es formin en feminisme i que assumeixin la responsabilitat de generar espais segurs per a totes les companyes".

Dones militants de l’organització d’arreu dels Països Catalans van prendre part de la jornada. La trobada va tenir lloc tal local dels Xiquets de Tarragona, mentre que el dinar es va fer al Casal Popular Sageta de Foc.