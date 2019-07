Per la República

Aragonés: "Cal que el sobiranisme es posi a treballar conjuntament per donar forma al Ho tornarem a fer"

El diputat de la CUP Crida Constituent, Vidal Aragonés, ha demanat als partits independentistes avui en una compareixença de premsa al Parlament de Catalunya, posar-se a treballar col·lectivament per “donar forma al Ho tornarem a fer”. En aquest sentit, els anticapitalistes s’han mostrats preocupats perquè aparentment Junts per Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya semblen més preocupats pel “repartiment de cadires a institucions opaques com la Diputació de Barcelona que per donar una resposta de país en el moment polític actual”, fent front a la repressió de l’Estat.

La formació considera que el moment requereix unitat antirepressiva i un esforç col·lectiu per posar al centre de l’acció política l’exercici efectiu del dret a l’autodeterminació i per això, emplaça a la resta de forces sobiranistes a treballar per fer possible una resposta conjunta que ajudi a bastir el Principat de sobiranies i que permeti construir un camí per l’alliberament nacional i per l’emancipació social.

En aquest sentit, Aragonés ha lamentat que “com en els vells temps, hi ha qui es reparteix el país pensant en batalles partidistes i no pensant en els interessos de la població” i ha constatat que això evidencia “els veritables motius que mouen a alguns partits polítics, sobretot pel què fa a l’hora d’arribar a pactes que els permeten continuar mantenint pràctiques i formes cal superar”.

La CUP sempre ha estat crítica amb les institucions supramunicipals com les diputacions i els Consells Comarcals, que actuen de forma opaca, clientelar i allunyades dels interessos i necessitats de la població i que actuen com a eina de repartiment de diners entre els principals partits.