La vulneració de drets no s’atura a l’Estat espanyol. Ara el Tribunal Suprem ha decidit impedir que Oriol Junqueras es pugui acreditar com a eurodiputat. I ho ha fet precisament el mateix dia que el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat la proclamació dels 54 eurodiputats escollits a Espanya el passat 26 de maig. Entre ells, Carles Puigdemont, Toni Comín, i també Oriol Junqueras. Espanya ha judicialitzat la política fins a l’extrem d’alterar resultats electorals.

Costa d'entendre per quin motiu, no fa ni un mes, sí que van permetre que Junqueras sortís de Soto del Real per a recollir la seva acta de diputat del Congrés -com també ho van fer els altres presos polítics diputats electes-, i com ara no el deixen recollir la d'eurodiputat. Però encara hi ha una altra paradoxa. La JEC ha emplaçat aquesta mateixa setmana Carles Puigdemont i Toni Comín a recollir les seves credencials d'eurodiputats a Madrid. Així els podrien detenir i empresonar, que és el que busca obsessivament l'Estat des del mateix dia en què els exiliats van marxar a Brussel·les -especialment en el cas del president Puigdemont-.

Insten aquests dos eurodiputats electes a personar-se a Madrid per poder ficar-los -per fi- a la presó. Però Oriol Junqueras ja és a la presó, i tampoc permeten que reculli les seves credencials! I es que a Espanya, si ets independentista i a més intentes realitzar aquest projecte, tots els camins porten a la presó...