Lluita institucional

Sumem Banyoles aposta per un govern d’esquerres al Consell Comarcal del Pla de l’Estany

La plataforma banyolina ha mantingut les darreres setmanes converses amb els diferents grups amb representació al ple del Consell. Les altres formacions han ofert grans càrrecs i àrees a Sumem però des de la formació s’ha posat sobre la taula que el primer que calia parlar era de la gestió i no de les cadires.

Arran d'aquestes trobades s’ha manifestat el fet que cal un viratge organitzatiu i de gestió al Consell i aquest només es pot fer a través de la governabilitat d’esquerres. És per aquest motiu que Sumem Banyoles aposta per una reducció de les dedicacions i dels imports d’assistència als plens. En aquest sentit una de les primeres accions que cal portar a terme és la creació d'una comissió de transparència per tal que tant els partits representats com els ciutadans puguin tenir accés a tota la informació d’una forma més senzilla.

La candidatura posa per davant el projecte comarcal i ha proposat als altres grups comarcals diversos temes a impulsar i treballar des del Consell Comarcal.

Exposen que "Primerament cal que el canvi de la governabilitat passi per gestionar d’una forma diferent els residus a nivell comarcal i aposta per la gestió porta a porta a tota la comarca, començant pels municipis on sigui de més fàcil aplicació i anar-ho ampliant paulatinament. Cal un canvi urgent en la gestió de les deixalles per complir les directives europees però sobretot per responsabilitat. En aquest tema reduir la generació i reciclar en origen son factors claus. Així mateix, aposta per recomarcalitzar la depuradora i gestionar-la de forma directa."

Per altra banda, a nivell mediambiental apunten que "Sumem planteja la creació d’una xarxa unificada de carrils bici que connecti els diversos nuclis tan urbans com industrials. En aquest sentit també es valora la possibilitat de gestionar coherentment i conjuntament el transport públic col·lectiu."

La candidatura planteja que "L’aposta de comarca és clara i per aquest motiu es vol impulsar la col·laboració de tots els municipis en temes de turisme, per tal d’anar tots a la una. Impulsar la diversitat natural i cultural de la comarca amb l’estany al mig, sense oblidar el gran patrimoni històric de la comarca. A nivell econòmic també es volen impulsar cooperatives agrícoles de productors i de consumidors i promocionar els polígons industrials a través d’un clúster comarcal."