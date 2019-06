Música

S'estrena a Palma 'Cançons tradicionals mallorquines a la llum del jazz'

Amb disset anys, i amb l’objectiu d’avançar en la seva formació com a cantant i descobrir altres músiques, es desplaça a Barcelona. Comença a rebre classes de cant amb Rubén Fernández a l’ escola del Taller de Músics.

Un any més tard (curs 2016-2017) guanya la beca AiE (Sociedad de Artistas Intérpretes y ejecutantes espanoles) i inicia els seus estudis superiors a l’ ESEM (Escola Superior d’ Estudis Musicals). Torna a ser becada per al curs 2017-2018 gràcies a la Beca Sabadell i el curs 2018-2019 gràcies al Taller de Músics i Aclam. Ha actuat a Nova York, Portugal, Barcelona, la Índia, Berlin, i França.



A Colom, l’acompanyarà al piano el polifacètic Toni Vaquer, compositor, arranjador i pianista. Ha participat en diverses gires internacionals i concerts: Weekly Gig at Wally ‘s Jazz Club amb Cosimo Boni Quintet (Boston, 2014-2016), al Kennedy Center amb Marc Pignataro (2015); el Dusseldorf Jazz Ral·li (2008) i al Tallinn Jazz Festival (2009) i el Festival Internacional de Barquisimeto, Veneçuela (2010) amb Skunk Jazz Project; una altra vegada a Düsseldorf Jazz Ral·li el 2011 amb Santi Colomer Quartet; Festival de Percussió de l’Amèrica Central – Panamà (2015); Global Jazz Institute amb Danilo Pérez, Wayne Shorter i Marc Pignataro, al Festival de Jazz de República Dominicana (2015) amb Global Jazz Institute amb Marc Pignataro i John Patituchi; Bolívia Jazz Festival (2016) també Global Jazz Institute amb Marc Pignataro; i diversos concerts amb la Berklee Concert Jazz Orchestra (2016).



Com a arranjador, ha treballat arranjant el Tribut a Salvador Font Mantequilla, el nou projecte amb la Glissando Big Band. Toni Vaquer va preparar els arranjaments inèdits dels temes de ‘Big Eril’, big band que va muntar El Petit de Cal Eril pel festival d’Altaveu de Sant Boi del Llobregat. Dos dels 13 temes de Joan Chamorro presenta Mar Sauqué featuring Joel Frahm i “Duke Ellington Sound of Love” en Joan Chamorro presents Joan Codina.





Com a pianista, ha participat en els enregistraments de Kraken amb Toni Vaquer Sextet (Underpool Records), Sakura amb Natsuko Suga Group (Underpool), O amb Slow Quartet (Bebyne records), Reallity Shaw amb Voro Garcia Quintet i 20.10.2010 & Blues amb Toni Vaquer Trio per al Berklee Jazz Revelation Records Vol.1.



Com a compositor i arranjador, Voodoo Kids Vol. 1 de la Voodoo Children Collective (Fresh Sound New Records), Menta, Diari Sonor i Mut de Free Spirits Big Band (Bebyne Records), Vertebrats de la Free Spirits Big Band (Bebyne Records), The Next Generation de DO New Ensemble (Youcali Music) i In Bloom amb Voodoo Children per Vídeos de Youtube de Berklee.



La seva trajectòria ja acumula diversos premis: primer premi en el I i IV Concurs de Jazz de Palma de Mallorca (2008 i 2011), menció d’Honor pel Conservatori del Liceu (2012), Premi Duke Ellington de Composició Jazz per la Berkle (2017 ) i el Dean ‘s List a la Berklee College of Music (2015-2017).

S’estrena a Palma ‘Cançons tradicionals mallorquines a la llum del jazz’ interpretades per la cantanti ambal piano. L’estrena es farà aquest dissabte, 8 de juny, a les 20.30 hores a l’Arxiu del Regne de Mallorca i les entrades es poden adquirir a Musicasa Conservatori o online Aquest duo opta per un repertori que beu, principalment, de la música tradicional mallorquina. Així, el corpus de cançons està format per composicions populars passades pel sedàs de les idees musicals dels dos components.Segons expliquen, aquesta proposta és un homenatge a la música que els ha acompanyat en el seu desenvolupament com a artistes fins a hores d’ara, així com a les seves arrels. És, per tant, llevar la pols a aquella identitat originària i treure-li la lluentor a través de cançons properes que poden arribar molt enfora.Aquest concert forma part delorganitzat per Euroclàssics amb el suport de la Conselleria de Cultura, l’IEB i el Departament de Cultura del Consell de Mallorca.La valldemossinava entrar en contacte amb la música de ben petita a través de diferents disciplines (cant coral, flauta travessera, dansa…), fins que als quinze anys descobreix la seva passió: cantar com a solista, moguda per l’imant del jazz. A partir d’aquí, la música esdevé una prioritat i, a poc a poc, comença a fer concerts arreu de l’illa acompanyada per músics veterans reconeguts al panorama musical i rebent un feedback positiu per part del públic.Amb 15 anys va obrir el Menorca Jazz Festival i amb 16 va ser seleccionada per anar a cantar amb la Berliner Philharmoniker a l’auditori Philharmonie de Berlin.Ha fet concerts arreu de les Illes Balears però sobretot a Mallorca: Teatre Principal de Palma, Teatre de Manacor, Costa Nord de Valldemossa, Teatre de Bunyola, Ses Paisses d’ Artà o La Defensora de Sóller, Festival de Músiques Minimes, al Festival Alternatilla, Atlantida Film Fest, Mobeim Fest, Es Claustre de Maó, Claustre de Sa Lluna a Alaior etcètera.