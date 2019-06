Guanyem Girona lamenta el tancament de la Pauleca i demana uns pressupostos participatius que assegurin l’estabilitat dels projectes socials

Després de sis anys d’activitat la Pauleca baixarà les persianes aquest divendres quan finalitzi el curs escolar. Guanyem Girona ha mostrat el seu desconcert “per la fi d’un projecte clau per a la cohesió del barri”, tal i com ha manifestat el regidor de la formació i veí del barri Xevi Montoya. “Un cop més es demostra que els pressupostos participats, tal i com estan plantejats actualment, tenen un impacte limitat que no permet impulsar projectes a mitjà i llarg termini”, ha afegit el nou membre del consistori. Guanyem Girona també ha volgut destacar la tasca feta des de la ludoteca. Montoya ha manifestat que “la Pauleca suplia uns dèficits de serveis d’atenció socioeducativa a infants en aquest barri”.

En aquest sentit, la formació municipalista s’afegeix a les crítiques al model actual de pressupostos participats que va fer l’Associació de Veïns, que va denunciar que estan pensats per projectes urbanístics i de manteniment i no per a projectes de caràcter social, educatiu o de lleure.

El retard en l’aprovació dels pressupostos participats ha comportat que la Pauleca esdevingui “inviable”, segons Mònica Tarradellas, presidenta de l’Associació de Veïns. Durant els últims sis anys, les veïnes i veïns de Sant Pau havien escollit finançar la ludoteca a través d’una votació que es feia entre abril i juny. Aquest any, però, l’Ajuntament de Girona ha retardat el procés de votació fins després de l’estiu adduint que la celebració de les eleccions impossibilitava fer-ho abans. L’Associació de Veïns lamenta que aquest retard impossibiliti que al setembre, quan s’iniciï el curs escolar, la Pauleca disposi del finançament necessari per obrir les seves portes.