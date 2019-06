Cooperativisme

El Forn de Pa Coma de Manresa culmina la seva conversió en cooperativa

El forn de pa Coma és una empresa més que en els útlms mesos ha culminat el seu procés de conversió en cooperativa amb l’acompanyament de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central. El forn elabora pans i coques de forma artesanal, amb productes ecològics i de proximitat i amb fermentacions mínimes de 12 hores i farines no transgèniques.

Anna Montolio i Ramon Coma, les dues persones sòcies treballadores de Forn de Pa Coma SCCL van decidir trasnformar-se en societat cooperativa, ja que és un model que encaixa amb la seva forma de treballar, on les decisions es prenen de forma horitzontal i amb els valors socialment transformadors del seu negoci. Forn de Pa Coma SCCL s’ha integrat plenament en el món cooperatiu manresà: formen part de la Taula comarcal de l’economia social i solidària del Bages i van participar a la mostra d’economia social de l’última Festa del Riu.

Anteriorment eren una Societat Civil Privada (SCP) però es van adonar que, malgrat tot, es trobaven en el mateix pla que la resta de societats a nivell fiscal i comptable i que no deixaven de tenir un risc patrimonial il·limitat, una de les debilitats de les societats civils. Per tant, per limitar el seu risc patrimonial, però sobretot perquè és el model que millor encaixa amb la seva visió, van decidir convertir-se en cooperativa.

L’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central té entre els seus objectius l’acompanyament d’aquelles empreses ja existents que, pels motius que siguin, opten per convertir-se en cooperativa. A principis d’aquest any va editar la guia «El relleu cooperatiu», on s’exposen els avantatges que tenen les cooperatives respecte la resta de models empresarials així com els passos detallats que s’han de seguir per fer el canvi. La guia també està disponible al web de l’Ateneu. En les pròximes setmanes l’Ateneu publicarà una segona guia expressament pensada per a aquelles empreses que afronten el procés de transformació de societat civil en cooperativa.