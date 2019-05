Biodiversitat

Xerrada sobre el Cranc Blau a Torredembarra

Les entitats Ecologistes en Acció, GEPEC- Ecologistes de Catalunya i Associació Mediambiental La Sínia han organitzat aquest divendres a Cal Bofill Centre d’Activitats Ambientals de Torredembarra la xerrada "Arriba el cranc blau. A què ens enfrontem?".

L'acte comptarà amb la presència d’Àngela Seira Sanmartín Subdirectora General de Pesca i Aqüicultura de la Direcció General de Pesca i de Jordi Rodon, Cap de Servei i de Recursos Marins de la mateixa Direcció General i serà presentat per Eloi Nolla membre de la Comissió Tècnica del Pla de Gestió del cranc blau de Terres de l’Ebre, en representació d’Ecologistes en Acció.

El cranc blau està representant un problema molt important al Delta de l’Ebre tant pel sector pesquer i aqüícola com per l’espai natural. Per tal de gestionar la ràpida expansió del cranc blau per les aigües del delta de l’Ebre, especialment intensa en els darrers dos anys, la Direcció General de Pesca va iniciar una campanya de pesca intensiva d’aquesta espècie. Aquest fet va propiciar la creació del Comitè de Cogestió del Cranc Blau de les Terres de l’Ebre.

L'acte se centrarà en l’abundància d’aquesta espècie que pot arribar a canviar l’ecosistema del Delta de L’Ebre de la seva possible expansió a tota la costa i del treball de la comissió Tècnica del Pla de Gestió del cranc blau de Terres de l’Ebre.