Municipals 2019

Les candidatures de la CUP del Baix Montseny comparteixen objectius als diferents programes electorals

Les candidatures de la CUP de Sant Esteve de Palautordera, Santa Maria de Palautordera, Sant Celoni, Vallgorguina i Riells i Viabrea compartim punts pel Baix Montseny

El Baix Montseny és una realitat territorial, econòmica, social i cultural. Cal que també políticament se li doni cabuda. Tenim molts reptes al davant que superen de llarg els límits municipals. Per això, les diferents candidatures de la CUP del Baix Montseny, una vegada més, compartim objectius als diferents programes electorals.

La principal aposta és la coordinació i la cooperació entre les administracions locals. La distància geogràfica entre alguns dels pobles del Baix Montseny és inexistent, com és el cas del barri del Virgili i Sant Celoni, o la Batllòria amb Riells i Viabrea.

El respecte per allò públic i pel bé col·lectiu, diuen, passa per cooperar en l’oferta i la gestió dels serveis públics. Així es pot minimitzar la despesa i s’amplia el públic objectiu. I la principal manera d’aconseguir aquesta cooperació és a través de les mancomunacions.

A més a més, proposem una trobada cada sis mesos entre els màxims responsables de cada Ajuntament per pensar col·lectivament sobre aquells projectes que es poden beneficiar del treball co·laboratiu de tots els pobles.

Parlar de la comarcal del Baix Montseny perquè sigui una realitat administrativa sense que abans hi hagi una relació i cooperació real entre les administracions locals és començar la casa per la teulada i sumar administracions intermèdies. Si hi ha voluntat de col·laborar i teixir el Baix Montseny, no s’hi valen excuses, tenim les eines per fer-ho.

Algunes propostes concretes que portem als programes electorals:

-Iniciar el Pla Director Urbanístic del Baix Montseny que ha d’abastar la mobilitat, l’ordenació del espais oberts, la connexió amb el Montnegre i el Montseny, els desenvolupaments urbans i industrials, així com l’accés a equipaments i a l’habitatge.

-Impulsar un Servei d'Atenció Integral LGBTI mancomunat al Baix Montseny per oferir orientació i acompanyament personal, familiar i professional en diversos àmbits i de forma especialitzada i específica pel col·lectiu LGBTI.

-Apostar per un servei públic mancomunat d’autobusos supramunicipal d’àmbit Baix Montseny.

-Promoure el sector agroramader i forestal amb marca Baix Montseny.

-Apostar per una empresa pública mancomunada de gestió de serveis.

-Promoure la simbiosi industrial entre empreses i indústries del Baix Montseny per a l’aprofitament de residus i excedents d’energia.

-Fomentar una xarxa de coordinació per aconseguir una acció cultural en clau de Baix Montseny, compartint estratègies culturals i agendes.