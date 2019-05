Municipals 2019

Ajuntaments del canvi de la resta de l'estat donen suport a Dolors Sabater

Sota el lema “Ciutats del Canvi, Ciutats Valentes”, militants de base de Podem Badalona organitzats dintre de Guanyem Badalona en Comú organitzen un acte de campanya demà, dimarts 21 de maig, a la Plaça de La Segona República del barri de Lloreda a les 19.30 h.

Durant aquest acte, es podran escoltar diversos missatge de suport a la candidatura liderada per Dolors Sabater de diferents alcaldes, alcaldesses i representants de forces polítiques del canvi d’arreu de l’Estat. Seran missatges en format audiovisual de representants com Pedro Santisteve, alcalde de Saragosa (de Zaragoza En Común); Martiño Noriega, alcalde de Santiago de Compostela (de Compostela Aberta); Raúl Camargo, diputat per l’assemblea de Madrid per Podemos; o Ganemos Córdoba, entre d’altres.

L’acte està plantejat com una conversa de balanç de les candidatures del canvi en el darrer mandat entre la candidata a l’alcaldia, Dolors Sabater, i la presència del professor de Ciències polítiques i cofundador de Podemos, Jaime Pastor.

Imposició de la direcció catalana a Podem Badalona

L'assemblea del cercle de Badalona va ratificar el passat 3 d'abril amb més d'un 80% de suport l'acord amb Guanyem Badalona en Comú i ERC per concórrer junts a les eleccions municipals sota el lideratge de Dolors Sabater. La ratificació, promesa electoral dels guanyadors a les primàries de la formació morada, va topar amb la direcció catalana de Podem que va desautoritzar la voluntat de la secció local fins i tot amenaçant-los amb l'expulsió. Finalment, la marca Podem Badalona resta dividida entre la voluntat de les bases i entre qui va perdre les primàries locals. Aquests darrers han aconseguit el suport de la seva direcció nacional per anar en coalició amb l'antic nucli d'ICV a la ciutat, i per això les bases s'organitzen al voltant de Guanyem Badalona en Comú per recolzar la candidatura de Dolors Sabater.