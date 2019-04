DRETS LINGÜÍSTICS

Un mosso d'esquadra és el primer testimoni del #judicifarsa que demana declarar en català

Albert Donaire ha escrit a la sala segona del TS, comunicant-los que s'acollia al seu dret de declarar en català, reconegut per la Carta Europea de les llengües regionals i minoritàries, per la LO 6/1985, articles 3 i 96 de la CE i l'article 231 de la LPO

Albert Donaire (mosso d'esquadra coordinador de ‘Mossos per la República’) ha informat mitjançant un tuit que ha escrit a la sala segona del Tribunal Suprem, comunicant-los que s'acollia al seu dret de declarar en català, reconegut per la Carta Europea de les llengües regionals i minoritàries, per la LO 6/1985, articles 3 i 96 de la CE i l'article 231 de la LPO. Donaire està citat el 24 d’abril com a testimoni al judici de l’1-O, proposat per l’acusació popular exercida pel partit ultra Vox.

El passat 27 de febrer el diputat d'ERC Joan Tardà va voler declarar en català al #judicifarsa i el jutge Marchena va dir-li que no ho podia fer ("empezamos mal" va dir) afirmant que la llei no ho permetia (Tardà va demanar declarar en català però Albert Donaire és el primer testimoni que ho demana formalment per escrit). Aquesta afirmació de Marchena és falsa ja que les lleis citades al paragraf anterior desmenteixen l'al·legació del jutge, a més a més, cal recordar que l'any 2008 l'Audiència Nacional espanyola va haver de repeteir el judici contra Jaume Roura i Enric Stern per la crema de fotografies del rei perquè en el primer judici no els havien deixat declarar en català.