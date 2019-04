Cultura Popular

Diada per la Llengua, la Cultura i la reclamació dels Drets Civils a Palma

L'Obra Cultural Balear (OCB) ha anunciat la convocatòria d'una nova Diada per la Llengua i la Cultura, que enguany afegeix, també, la reclamació dels Drets Civils. La Diada es farà el proper dissabte 4 de maig a la plaça Major de Palma i comptarà amb la participació de diverses expressions de cultura popular (xeremiers, ballada popular...) i també amb diversos elements reivindicatius.

Com cada any que s'ha fet, a la Diada 2019 serà essencial la participació de totes les persones que hi assistesquin, ja que, entre totes, ajudaran a fer visible el lema d'enguany: 'Som aquí per la Llengua, la Cultura i els Drets Civils.