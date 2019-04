En defensa del territori

Neix SOS Pirineus, la coordinadora d'organitzacions i plataformes ecologistes dels Pirineus

Ahir dilluns dia 8 d’abril, a les 12h del migdia, ens va presentar SOS Pirineus en roda de premsa a la sala Immaculada de la Seu d’Urgell. La intervenció va començar fent un anàlisi de l’actual context socioeconòmic de les comarques dels Pirineus, amb una clara denúncia a l’aposta per un desmesurat model turístic en detriment de les activitats tradicionals i la identitat i cultura pirinenca.

Seguidament, cada portaveu de les plataformes signants del manifest "ARA AL PIRINEU ENCARA HI SOM A TEMPS, NO ESPEREM A QUE SUCCEEIXI COM EN ALTRES INDRETS!", va explicar breument la problemàtica que els afectava i la situació el qual es trobaven a dia d’avui. La intervenció va finalitzar amb la lectura del manifest per part d’un dels portaveus de la coordinadora. Posteriorment es va obrir el torn de preguntes per la premsa i el públic i l’acte es va tancar finalment amb la signatura del manifest de cada plataforma.

Organitzacions que donen suport al manifest SOS PIRINEUS: Salvem Salau, Salvem Coll de Pal, Endavant Alt Urgell, Aturem el Polígon de la carretera de les Llosses, Salvem la Molina i Plataforma Unitària contra l’autopista elèctrica, AV Lo Pedrís, SIGMADOT, Centre per a la Sostenibilitat Territorial (CST) i Naturalistes de Girona.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ca"><p lang="ca" dir="ltr">[1] Neix la coordinadora d'organitzacions i plataformes ecologistes dels Pirineus. Lluitant contra l'especulació del sòl així com també posant al centre de debat amb la gent del territori el posicionament envers la candidatura de JJOO "Pirineus-Barcelona 2030". Som: [FIL ↓] RT! <a href="https://t.co/f9LKKOPPdP">pic.twitter.com/f9LKKOPPdP</a></p>— SOSPirineus (@SOSPirineus) <a href="https://twitter.com/SOSPirineus/status/1112689515213262848?ref_src=twsrc%5Etfw">1 d’abril de 2019</a></blockquote>

