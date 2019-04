1-M

L'independentisme es manifestarà l'1 de maig per una República catalana dels drets socials

La plataforma Alcem-nos, conformada per diverses organitzacions independentistes, convoca una manifestació l'1 de maig per reivindicar els drets socials i laborals en el marc d'una República catalana. La marxa sortirà a les 18h de plaça d'Urquinaona i reclamarà salaris i pensions mínimes de 1.200 euros, una jornada laboral de 35 hores, la derogació de la reforma laboral, la fi de la discriminació laboral de les dones, l'aplicació de les lleis socials torpedinades pel TC, la rebaixa immediata de les taxes universitàries un 30%, la fi de la persecució política i judicial dels i les docents o la llibertat dels presos i preses polítiques i de les represaliades i el retorn de les persones exiliades.

Aquest és el segon any que la plataforma sortirà al carrer i ho farà amb el lema “Alcem-nos per la República dels drets socials”. Els impulsors de la marxa criden a les organitzacions independentistes i en defensa dels drets socials i laborals a donar suport a una convocatòria que, en el seu manifest, reivindica que “la lluita per un país lliure només es pot entendre si va estretament lligada a la reivindicació d’una societat realment justa i amb més drets socials”, així com que “la gent treballadora dels Països Catalans només assolirà les cotes de benestar, drets i igualtat que es mereix en el marc de la implementació d’una República catalana edificada des de baix”.

Per això, reivindica les vagues generals del 3-O, el 8 de novembre de 2017, el 21 de febrer de 2019 i els dos darrers 8 de març, així com la vaga de la Canadenca de fa un segle per conquerir la jornada de 8 hores o l'autoorganització que va conduir a l'1-O, i crida a seguir sortint al carrer, mentre “l'Estat es debat entre una regressió neofeixista o la consolidació de les polítiques conservadores i austericides actuals”. Igualment, reclama “ambició al Govern i al Parlament per defensar els drets laborals i socials de la ciutadania, malgrat els impediments de les institucions de l'Estat”. En els propers dies, la plataforma farà públic el llistat de suports i el recorregut exacte de la manifestació.