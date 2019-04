Antifeixisme

Estudiants de la UAB es mobilitzen contra la presència de feixistes al Campus

Aquest migdia, el grup d'extrema dreta "S'ha acabat" ha realitzat un acte a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que comptava amb la presència dels candidats" masclistes i vinculats al feixisme" , Alejandro Fernàndez i Cayetana Àlvarez de Toledo. Davant aquesta convocatòria, els col·lectius feministes de la UAB van programar un acte feminista que el Rectorat de la universitat no ha permès que es desenvolupés amb normalitat.

Aleshores, les assemblees de facultat de la UAB, el col·lectiu Antifeixistes UAB i el SEPC han intentat impedir la presència d'aquests personatges a la universitat, blindant l'accés a l'espai on s'havia de celebrar l'acte en qüestió. Prop de 300 persones ens s'han concentrat per mostrar el rebuig a la presència de feixistes a la UAB i, en pocs minuts, 12 diligències de la BRIMO dels Mossos d'Esquadra han entrat, per ordres del govern de la UAB, al campus, carregant contra les antifeixistes.

Durant aquests fets, s'ha pogut observar que alguns assistents a l'acte aixecaven el braç d'acord al gest feixista i nazi. Uns minuts després, l'acte s'ha celebrat amb la presència de molt poques persones a la sala, la majoria externes a la universitat i molt poques estudiants.

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha lamentat que la UAB permeti aquest tipus d'actes al campus i, a més a més, prohibeixi els actes de rebuig al masclisme. Exigeix, també, que no es permeti a una organització d'extrema dreta com és "S'ha acabat", realitzar actes que atrauen feixistes a la universitat i que, a més a més, generen rebuig per part de la majoria de l'estudiantat de l'Autònoma.