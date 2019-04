La majoria de mitjans censura la salutació feixista d'un simpatitzant del PP

La majoria de mitjans de comunicació h an censurat la salutació feixista que avui ha fet un simpatitzant del PP en un acte de la candidata d'aquest partit Cayetana Álvarez de Toledo. Alguns tuitaires han destacat aquesta imatge que els mitjans de comunicació han obviat, entre els quals hi ha Antonio Baños que ha fet un tweet on es pot veure un simpatitzant del PP fent la salutació feixista al costat d'Álvarez de Toledo.