Municipals 2019

Dolors Sabater estrena espot de pre-campanya i inicia una captació de voluntaris

Aquest diumenge 14 d’abril al vespre, la candidatura Badalona Valenta, formada per Guanyem Badalona en Comú, Esquerra Republicana de Catalunya i Avancem-Mes, ha presentat l’espot de pre-campanya. Ho ha fet al barri del Manresà, barri de la candidata Dolors Sabater, amb un breu col·loqui i un sopar popular on han assistit més d’un centenar de persones.

A l’acte han participat Dolors Sabater, Oriol Lladó i Laia Mauri, tots ells candidats a les eleccions del 26M per la candidatura unitària. A més de la presentació del vídeo i les seves motivacions, els candidats han posat l’èmfasi en una pre-campanya i una campanya “participativa i oberta, des de l’autogestió econòmica i de persones”, com ha exposat Sabater. Han fet una crida, així, a captar voluntaris i donatius a través de la pàgina web equipdolors.cat per tal de portar la campanya arreu de la ciutat. La candidata també ha avançat que serà una campanya amb molta presència al carrer, primant el contacte directe amb la ciutadania, per tal de fer arribar totes les propostes per a la ciutat.

Al vídeo surten diferents barris de Badalona que Dolors Sabater acompanya en escenes quotidianes del dia a dia al mercat, en una manifestació, reunida a l’Ajuntament… Mentres la candidata, en veu en off, exposa els motius i objectius pels quals ha decidit tornar-se a presentar a l’alcaldia de la ciutat. També hi han tres testimonis que l’acompanyen: la Carmen Díaz (activista veïnal de Pomar i protagonista de les populars lluites pel transport públic al seu barri), la Fatima Zhora Airzar (estudiant de batxillerat de La Salut), i en Xavi Giró (pare que defensa l’escola pública). Tots tres exposen els motius pels quals recolzen Dolors Sabater: perquè acompanya les reivindicacions dels barris, perquè lluita contra l’inseguretat que provoca el racisme i el masclisme, i perquè ha retornat l’orgull de ser de Badalona.