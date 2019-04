Repressió

7 citacions judicials a veïnes de la Seu d'Urgell arran de la seva participació a la vaga general del 21-F

Aquest matí, s'ha realitzat una roda de premsa davant dels Jutjats de la Seu d'Urgell per denunciar públicament l'obertura de set procediments judicials per la seva participació en la vaga general del 21 de febrer de 2019. Aquestes persones estan denunciades pels Mossos d'Esquadra per resistència, desobediència, desordres i atemptat a l'autoritat.

Cap d'aquestes persones havia estat identificada durant la jornada de vaga, i per tant, denunciem que són causes impulsades a través de fitxers polítics i escollides com a caps de turc per atemorir el moviment popular.

Les set veïnes encausades han comunicat que no entraran a declarar als Jutjats per aquest procediment polític voluntàriament, per tal de no col·laborar amb la criminalització del moviment popular i per denunciar la repressió silenciosa que pateixen centenars de militants arreu del país.

Davant d'aquest fets, el CDR Alt Urgell i Alerta Solidària, han fet una crida al poble de la Seu a sumar-se a la campanya, "estar atentes a les mobilitzacions, organitzar-se i aportar ajuda econòmica a la caixa de resistència".

Cal recordar que durant la jornada de vaga del 21 de febrer, els Mossos d'Esquadra van ser incapaços de desallotjar l'assentada pacífica que va tallar la carretera N-260.

A partir dels diversos procediments administratius i judicials oberts durant l'últim any, el CDR Alt Urgell i Alerta Solidària (Organització Antirepressiva de l'Esquerra Independentista) han denunciat els següents fets:

-L'escalada repressiva per part dels Mossos d'Esquadra i l'intent de criminalitzar i atacar el moviment popular a base de multes i processos judicials.

-L'ús de fitxers polítics il·legals per part d'aquest cos per a realitzar les imputacions.

-La persecució i intimidació personal que pateixen militants i activistes per part dels agents que els criden pel nom durant les mobilitzacions i els responsabilitzen d'aquestes sigui quin sigui el seu paper i les seves accions.

-La limitació constant i invariable que fa el Departament d'Interior del dret de Vaga i de Manifestació.