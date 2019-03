eleccions sindicals

USTEC torna a guanyar les eleccions sindicals a l'ensenyament públic de Catalunya

Amb el 100% d’escrutini USTEC·STEs (IAC) torna a ser, una vegada més, el sindicat majoritari de l’ensenyament públic de Catalunya. Hem renovat la confiança amb el 43% de suport electoral, i molt destacable ha estat el nostre increment de gairebé 4.000 vots absoluts en un context d’increment de la participació de prop de 8 punts. La nostra victòria, a més ha tingut lloc a tots els Serveis Territorials.

Això suposa, també, un increment de 151 a 162 delegats. Entenem que els resultats representen una avaluació positiva de la feina feta en aquests darrers anys, i representen un estímul per continuar treballant amb el professorat i l’escola pública.

No hem d’obviar que aquesta victòria s’ha produït en un context difícil, caracteritzat per una situació política i social convulsa i amb la irrupció de noves candidatures sindicals.

És per això que volen agrair al professorat la seva confiança i ens comprometem a treballar per ells i per elles.