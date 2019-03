Eleccions espanyoles

Poble Lliure decideix explorar una candidatura rupturista a les eleccions espanyoles del 28-A

Per a la formació, la convocatòria d’eleccions al parlament espanyol per al proper 28 d’abril es produeix en un context del tot extraordinari, en un moment històric en què la lluita persistent del poble català per exercir el dret a l’autodeterminació ha desemmascarat el caràcter profundament antidemocràtic i oligàrquic del règim del 78.

Poble Lliure ha pres la decisió de començar a treballar perquè el proper 28 d’abril hi hagi una candidatura a les eleccions de l'estat espanyol que defensi aquests objectius. I han emplaçat al conjunt de persones i col·lectius independentistes, republicans i d’esquerres a participar-hi.

En aquesta línia, l'organització considera que "les ànsies de justícia i llibertat expressades pel nostre poble han trobat com a única resposta la repressió i la intensificació de l’ocupació. La monarquia, l’aparell de l’estat i l’oligarquia temorosa de perdre els seus privilegis s’han embrancat en un procés d’involució a les essències franquistes sempre subjacents en la política espanyola".

Afegeix que "s’ha fet palès, en resum, que l’única via vers una societat igualitària i una democràcia plena és la ruptura respecte el règim monàrquic, l’exercici del dret a l’autodeterminació i la construcció d’una República plenament sobirana, i que aquesta via és la vàlida tant per al poble català, com per al conjunt dels pobles oprimits per l’estat espanyol".

Conscients d’aquesta situació, observa que "la ciutadania i el teixit social han mostrat els darrers mesos uns nivells històrics de mobilització en termes de ruptura democràtica i en favor de la construcció d’una República Catalana Independent basada en els principis de justícia, igualtat i democràcia".

Per contra, diu el comuninicat que "les direccions de les organitzacions polítiques que pretenen representar l’independentisme han adoptat d’inicis de 2018 un discurs reformista totalment inviable en un estat espanyol en plena deriva autoritària. Discurs que, a més, no ha anat acompanyat de polítiques socialment transformadores".

Davant d'aquesta conjuntura, per a Poble Lliure "cal una alternativa electoral que permeti, a les desenes de milers de catalanes i catalans conscients i mobilitzats, emetre un vot sòlid (nítidament republicà i d’esquerres), i útil, perquè servirà per avançar en la ruptura respecte el règim i no pas per maquillar-lo. Poble Lliure apostàvem per que fos la CUP qui assumís el rol d’articular una candidatura rupturista per aquestes eleccions, doncs cal no deixar espai ni al reformisme ni al neoautonomisme. Volem emetre un vot que serveixi per denunciar públicament el caràcter autoritari de l’estat i per fer del reconeixement del dret a l’autodeterminació, de la fi de la repressió i de l’ocupació, i de la defensa dels drets socials i la plena igualtat, els elements centrals de l’acció política".