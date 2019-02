Per la República

Poble Lliure aposta pel Consell de la República amb l'objectiu d'impulsar el seu desplegament

"La nostra entrada a l'òrgan director del Consell no és un xec en blanc. Segons el mandat del nostre Consell Nacional i a partir de la resolució refrendada per la militància, establim un període inicial de 12 mesos, temps en què s'hauran de produir tot un seguit d'avanços" ha manifestat el portaveu nacional de Poble Lliure, Guillem Fuster.

Poble Lliure ha participat aquest matí en la seva primera reunió presencial de l'executiva del Consell de la República a Waterloo després que el conjunt de la seva militància hagi decidit majoritàriament formar-ne part. La seva participació no cal considerar-lo com un xec en blanc, tal com s'ha manifestat a les xarxes socials, ja que l'objectiu és impulsar el seu desplegament. Paral·lelament, Poble Lliure ha fet una crida a la militància i simpatitzats a que s'inscriguin al Consell.

Per donar continuitat aquesta implicació amb el Consell de la República, l'organització de l'esquerra independentista, estableix un període inicial de 12 mesos, temps en què s'hauran de produir els següents avenços:

"1.- Claredat en relació amb les implicacions polítiques d'inscriure's al Consell i aposta perquè les inscripcions esdevinguin la primera base per a un cens oficial de la República Catalana.

2.- Que el Consell lideri l'acció internacional republicana, amb visió d'Estat i que projecti credibilitat i claredat, contribuint a explorar i teixir complicitats per a obtenir suports a la causa catalana.

3.- Que el Consell esdevingui un espai de coordinació política, amb capacitat executiva i vinculació amb el territori sota ocupació francoespanyola.

4.- Que es garanteixi l'obertura i posada en funcionament d'oficines territorials del al territori català, que serveixin de vincle per a reforçar la capacitat executiva de les seves decisions.

5.- Que el Consell actuï en base a una transparència econòmica i amb un detall públic d'ingressos i despeses.

En cas de no donar-se avenços significatius en aquests punts, en un període de 12 mesos, i s'observi una manca de determinació per a portar-los a terme, Poble Lliure es replantejarà la seva participació al Consell, deixant la porta oberta a renunciar-hi.

Ara bé, l'organització de l'esquerra independentista es compromet a treballar intensament, des d'una voluntat propositiva i constructiva de la unitat estratègica, per tal d'afavorir els esmentats avenços necessaris que al seu parer faran del Consell una veritable eina d'organització republicana.

També recorda l'organització va proposar, l'abril de 2018, la creació d'un Consell per la República, juntament amb altres estructures de contrapoder republicanes, per tal d'impulsar l'organització de la República.