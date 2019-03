Eleccions espanyoles

La CUP decideix no concórrer les eleccions espanyoles i centrar-se en les municipals

La CUP ha decidit avui en Consell Polític extraordinari, no presentar-se a les eleccions del 28 d’abril. La militància de l’organització considera que no es donen les condicions necessàries per esdevenir una candidatura autènticament rupturista i transformadora a l’Estat espanyol.

La Candidatura d’Unitat Popular ha debatut, avui en Consell Polític extraordinari, quin ha de ser el paper de l’organització a l’Estat espanyol. Tot i que ha decidit no concórrer a les eleccions espanyoles, la formació seguirà abordant el debat estratègic de com convertir-se en un agent polític actiu i ha volgut posar en valor l’estratègia municipalista com a principal eina de transformació social.

La CUP també ha recalcat l’esforç que ha fet la militància en un període intens de mobilitzacions, on l’Esquerra Independentista hi ha desenvolupat un esforç cabdal.

Finalment, l’organització ha recordat que el 16 de març hi ha una manifestació a Madrid a favor del dret a l’autodeterminació, en contra de la retallada de drets socials, civils i polítics i per la llibertat dels presos i preses polítiques i el retorn de les exiliades, que molts col·lectius i agents de l’Estat han contribuït a organitzar.