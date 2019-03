Eleccions 28-A

Poble Lliure considera que la CUP hauria d’assumir el repte d’articular una candidatura pel 28-A

Poble Lliure ha fet públic un comunicat on considera que la CUP hauria d’assumir "el repte d’articular una candidatura el més àmplia possible que agrupi el màxim de persones, col·lectius i sectors socials compromesos en la construcció republicana, alternativa que el poble reclama i que, d’una manera o altra, acabarà produint-se igualment".

La formació diu que cal una alternativa electoral que permeti, "a les desenes de milers de catalanes i catalans conscients i mobilitzats, emetre un vot sòlid i útil per la Ruptura. Un vot que serveixi per denunciar públicament el caràcter autoritari de l’estat i per fer del reconeixement del dret a l’autodeterminació, de la fi de la repressió i l’ocupació i de la defensa dels drets socials i la igualtat elements centrals de l’acció política".

Argumenta en el comunicat, que "el poble català ha mostrat els darrers mesos uns nivells de consciència i mobilització en termes de ruptura democràtica respecte el règim monàrquic espanyol i en favor de la construcció d’una República Catalana Independent basada en els principis de justícia, igualtat i democràcia".

Puntualitza que "aquesta situació contrasta amb les línies polítiques sostingudes per les direccions de les organitzacions polítiques que pretenen representar l’independentisme, però adopten, sovint una praxi i un discurs reformista totalment inviable en un estat espanyol en plena deriva autoritària".