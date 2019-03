Més sobre el judici farsa

Quanta hipocresia i cinisme per banda d'un estat que, com relatava Xavier Domènech davant del Tribunal Suprem, aplica una "lògica de guerra" a la sèrbia per escapçar i liquidar els adversaris polítics entesos des de l'estat com a enemics a exterminar.

Segons informació de Catalunya ràdio, a preguntes parlamentàries de Joan Tardà, per què no han passat a la TV espanyola, el vídeo de l'1-O, Rosa Maria Mateo va declarar que no l'han passat per a no influir en la decisió dels jutges del Tribunal Suprem espanyol. Aquesta gent, de l'estat siga de qualsevol partit espanyol, del Govern del PP o del PSOE, es comporten com autèntics antidemòcrates i anticatalanistes.

El dia 1 d'octubre, jo estava votant al referèndum a Catalunya, veient les escenes que ens enviaven en whatssapps i vídeos de els agressions brutals, violentes i terroristes per banda d'un estat botxí que aplicava la llei del màxim terror, els que estàvem a Llançà controlant que el referèndum es realitzara sense cap problema vivíem espantats la possibilitat que la policia nacional espanyola i els guàrdies civils vingueren a apallissar-nos amb una brutalitat en l'ús de la força bruta i de la violència enorme; per cert els Mossos d'Esquadra, en contra del que declarava l'ex-ministre Zoido, principal autor del terror de l'1 d'octubre, hi van venir i van demanar entrar al col·legi, en no deixar-los entrar, van prendre nota i es van quedar a uns quants metres del col·legi per garantir la convivència ciutadana durant tot el dia prioritzant ordre judicial de prioritzar la convivència ciutadana.

Per motius familiars, el dia 2 d'octunre de 2017, vaig haver d'anar-me'n al meu poble de naixença, a Benigànim, València, i en arribar allà, al País Valencià, i veure les televisions espanyoles, públiques i privades, em vaig quedar estupefacte i absolutament espantat, ja que a penes treien imatges sobre els apallissaments policials i militars de l'1-O contra una ciutadania pacífica i indefensa amb les amns en alt, quan treien alguna d'aquestes imatges, destacaven els comentaristes de part i esbiaixats que algunes persones que havien manifestat que havien sigut ferides, després s'havia comprovat que era fals, i que els ferits havien sigut els policies, (uns 400 o 500 policies ferits!); contínuament, amb intenció adoctrinador, treien imatges de presumptes setges als policies als hotels, o imatges de Lleida on una gran manifestació feia retrocedir als militars i policies espanyols, que segurament volia transmetre una imatge d'"humiliació" sobre els cossos de seguretat de l'estat davant una gentada catalana que imposava la "seua llei".

Durant molt dies després de l'1-O totes les televisions espanyoles, es dedicaren a capgirar la realitat, al'estil de Goebbels i d'Orvell al 1984, a la veritat li diuen mentida i a la mentida veritat i projectar imatges on els botxins eren declarats víctimes i les víctimes eren presentades com a botxins, assetjant als policies, llençant una tanca contra una furgoneta policial... inclús es veia que alguns del policies a l'entrada dels hotels, demanaven cridant "Deixeu-nos actuar" per atacar a la gent que protestava davant els hotels on estaven allotjats els policies, sense que en cap moment es comentara que alguns funcionaris policials s'havien orinat a sobre de la gent des de les finestres de les seues cambres o els havien llençat objectes, tot molt "racional", "proporcional", i "professional"...

Que parlen, en aquest cas, Rosa, Maria Mateo, de no passar els vídeos de l'1-O, per a no condicionar ni contaminar els jutges, quan estan absolutament contaminats, és una broma molt pesada, d'un cinisme i una crueltat immens, quan està en joc molts anys de presó amb unes acusacions falses acusant a unes persones que no han fet res delictiu, si no tractar de complir els seus programes electorals, els acords del parlament de Catalunya i la voluntat de més de dos milions tres-centes mil persones... Ara va i el president del Tribunal Suprem, no deixa que les defenses puguen proposar veure vídeos ni documents, però l'acusació sí que ho ha pogut fer fins ara amb una desigualtat d'armes absolut; el president del TS defensa les autoritats polítiques del PP perquè no entren en contradiccions ni se'ls detecten tant les mentides i falsedats i no actuen contra aquestes mentides sistèmiques i en canvi a les defenses no se les deixa preguntar o mostra vídeos quan poden incomodar els polítics de Govern del PP que ha actuat amb la lògica de guerra contra l'independentisme de Catalunya. Els prejudicis del Tribunal Suprem contra "els catalans" són enormes i hauria de ser un Tribunal Internacional qui jutjara els irresponsables del Govern espanyol que han demostrat un nivell de cinisme, de falsedat, d'indolència, de desídia absoluta en negar-se a dialogar políticament per resoldre un conflicte polític d'una Constitució amb residus franquistes, uns tribunals de "justícia" i uns mitjans de comunicació espanyols que han generat una formació de l'opinió pública espanyola "re-franquistitzada", des de la demofòbia i l'anticatalanisme.

Per últim, el jutge Marchena, a poc a poc, s'està traient la màscara "de rigor" i cada vegada esdevé més un jutge de part, educat en el franquisme, el militarisme i el servei i l'agraïment a un estat autoritari que torna a voler actualitzar els principis fonamentals de la dictadura reciclats "constitucionalment" contraris a les lleis internacionals; un jutge que, com un puzzle, esdevé més com la peça que el PP-PSOE controlaran "per darrere" en funció dels seus propis interessos i de les "raons d'estat"; a pesar de no haver cap indici delictiu, però, les declaracions arrogants, prepotents i "altaneras", tan ufanes i tan superbes, de la vicepresidenta escapçadora SS, la indolència d'un monarca i un Rajoy absolutament cruel i insensible cap al ferits de l'1-O i la ignorància absoluta de l'ex-ministre Zoido, que, com que no hi ha cap violència, ni cos del delicte, per banda del acusats, amb mala fe i insídia, una demanda legítima d'armes dels Mossos d'Esquadra a l'estat per tal de combatre el terrorisme internacional, aprofita per insinuar o suggerir que els Mossos volien "armes de guerra" per a un hipotètic exèrcit català que només hi és a la seua imaginació malaltissa, però això fa efecte i contamina a uns jutges malinformats i "educats" en la imatge del "catalànic" com a enemic... No tenen vergonya ni la coneixen.