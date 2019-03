Eleccions españoles

La CUP activarà espais de debat per analitzar la decisió de Poble Lliure

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) ha decidit activar el mecanisme i espais de debat de l’organització per tal de donar resposta a l’anunci fet avui de Poble Lliure de concórrer a les eleccions espanyoles del proper 28 d’abril al marge de l’acord del Consell Polític de la CUP celebrat el passat diumenge.

Davant l’anunci fet avui de Poble Lliure de concórrer a les eleccions espanyoles del proper 28 d’abril, la CUP vol constatar que considera que la decisió de Poble Lliure és transcendental per a la CUP, per a la Unitat Popular i per a l’Esquerra Independentista, afectant directament al marc de relacions establert fins ara.

En aquest sentit, considera que després d’un procés assembleari de debat intens i complex en el si de la nostra organització, la decisió de Poble Lliure de presentar-se a les eleccions espanyoles pot tenir conseqüències en la construcció de la Unitat Popular i caldrà analitzar-les i avaluar-les a curt i mitjà termini.