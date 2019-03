Davant la vulneració de la llibertat d’expressió a les universitats

Davant la denúncia contra murals, pancartes i pintades presents a la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), els màxims òrgans de representació estudiantil d'ambdues Universitats volem expressar conjuntament que:

1. Entenem que la Universitat pública ha de ser un espai de trobada i foment de l'esperit crític, així com de defensa dels drets i les llibertats.

2. Percebem els murals, pancartes i pintades denunciats com a una forma de llibertat d'expressió pel fet que expressen opcions polítiques legítimes que tenen presència als nostres Consells i al conjunt de les dues Universitats.

3. Denunciem la situació d'anomalia democràtica i de vulneració dels drets i les llibertats que suposa tenir representants socials i polítics empresonats per haver fet un referèndum i permès un debat parlamentari.

En aquest sentit:

1. Exigim que es respecti el dret fonamental a la llibertat d'expressió i que no se silenciïn opinions legítimes que existeixen en el si de les nostres Universitats sota el pretext d'una convocatòria electoral.

2. Sol·licitem als respectius Equips de Govern de la UB i de la UAB que garanteixin l'exercici d'aquest dret fonamental i que no retirin cap d'aquests elements denunciats.

3. Reclamem de forma immediata la fi de la repressió per motius polítics, que ha afectat també a membres del moviment estudiantil i de la comunitat universitària.

Davant de la injustícia, no hi ha “neutralitat” possible. Prou atacs la llibertat d’expressió!

Consell de l’alumnat de la universitat de Barcelona

Consell d’estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona

Barcelona-Cerdanyola de Vallès, a 30 d’octubre de 2019