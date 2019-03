ni preses ni exiliades

El Born recorda es preses, les exiliades i les represaliades polítiques

Aquest dissabte, 23 de març, ha fet un any que Carme Forcadell, expresidenta de l'Assemblea, està empresonada. Per això, dins el marc Cap dona en l’oblit i sota el lema “La nostra força, la nostra independència”, l’Assemblea ha organitzat un acte al Born de reconeixement i suport a preses, exiliades i represaliades polítiques.

L’inici de l'acte, presentat per Txe Arana, ha donat pas al parlament d’Elisenda Paluzie, presidenta de l’Assemblea. Paluzie ha destacat que no podem normalitzar aquesta situació i ha posat en valor la campanya Cap dona en oblit. “És importantíssim que fem aquests actes i que lluitem contra la repressió política, però la repressió política no pot aconseguir el seu objectiu que és paralitzar-nos” ha alertat.

Paluzie ha recordat que el 24 de març l’actual Secretariat Nacional de l’Assemblea compleix un any de mandat. I ha recordat que el primer que van haver d’organitzar, en poques hores, va ser una manifestació amb motiu de la detenció del president Puigdemont a Alemanya. En aquest sentit, ha destacat “que la nostra força rau a continuar lluitant per aconseguir l’objectiu polític sense aturar-nos” en referència a la independència.

A l’acte hi ha intervingut una representació de la classe política amb els parlaments de Laura Borràs, Ester Capella, Gabriela Serra i Maria Dolors Sabater. Totes han ressaltat que no permetran que se silenciï la veu de les dones, fet imprescindible en la nostra lluita.

Carme Forcadell va permetre un debat parlamentari i per aquest motiu està patint la repressió, és per això que els expresidents de la mesa del Parlament han tingut un lloc especial en l’acte. Núria de Gispert ha recordat que “cada dia som amb vosaltres i no callarem. Com a dones, com a professionals, com a polítiques i com a independentistes”. Joan Rigol al seu torn ha afirmat que Forcadell va fer el correcte, donar la veu als representats del poble, i ha reblat “volem la independència per fer un país més humà, digne i just. Us volem al nostre costat per construir-lo!”. Ernest Benach i Roger Torrent han intervingut a través d’un vídeo. Benach ha denunciat “que ser a la presó quan no has comès cap delicte és de les coses més injustes que et poden passar, com és el cas dels presos polítics” i ha recordat que tots els presidents del Parlament, pràcticament tots, han patit o presó o exili, i ha evidenciat que “això ens indica d'alguna manera la situació que vivim al nostre país”. Roger Torrent ha animat a fer “de les urnes la muralla democràtica contra l'extrema dreta que vol rebentar tots els nostres drets i llibertats fonamentals, fer passos enrere en el feminisme, que vol carregar-se les polítiques d'igualtat del nostre país, que vol fer una societat pitjor que la que tenim”.

Un dels moments més emotius ha estat quan Bernat Pegueroles i Olga Arderiu, marit i advocada de Carme Forcadell, han llegit unes paraules que Forcadell ha fet arribar per a l’acte de suport, “tenim energia per arribar fins al final. La lluita pel nostre país ha d’anar lligada a la lluita pel feminisme”.

A través de vídeo també hi han intervingut Marcel Mauri, Meritxell Serret, Marta Rovira, Tamara Carrasco i el col·lectiu de suport als joves d’Altsasu i Anna Gabriel Sabaté i Dolors Bassa han dirigit unes paraules a través de Maribel Sabaté, mare de Gabriel, i Mireia Mata, amiga de Bassa.

Carme Sansa, acompanyada de membres del col·lectiu Dones per la República, ha llegit el manifest de la campanya Cap dona en l’oblit: “12 mesos d’injustícia, 12 mesos de dignitat”. Reivindiquem la vostra valentia, la vostra força. Reivindiquem els drets fonamentals. Reivindiquem la República catalana!

L’acte ha comptat amb les actuacions de Clara Ayats i Eulalià Bargalló interpretant “Que volen aquesta gent” i “Vull ser lliure” i l’actuació d’Ovidi 4 ha clos l’acte.