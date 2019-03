#23Omplimelborn

Acte al Born de Barcelona en suport a les preses, exiliades i represaliades polítiques

Aquest dissabte, 23 de març, farà un any que Carme Forcadell, expresidenta de l'Assemblea, està empresonada. Per això, dintre el marc Cap dona en l'oblit, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocat un acte al Born de Barcelona a les 12 del migdia per fer un acte de reconeixement i suport a les preses, exiliades i represaliades polítiques.

A l’acte, presentat per Txe Arana, comptarem amb les intervencions de: ELISENDA PALUZIE · LAURA BORRÀS · ESTER CAPELLA · NÚRIA DE GISPERT · JOAN RIGOL · BERNAT PEGUEROLES · OLGA ARDERIU · CARME SANSA · GABRIELA SERRA · TÀNIA VERGE (encausada per la sindicatura referèndum) · MARIBEL SABATÉ (mare d'Anna Gabriel) · TAMARA CARRASCO · DOLORS BASSA des de la presó d’Alcalà Meco · CLARA AYATS · EULÀLIA BARGALLÓ · OVIDI4 · ISONA PASSOLA · DOLORS SABATER · VÍDEOS DES DE L’EXILI

A la tarda, a les 17 h, l'ANC se suma a la manifestació per denunciar l’auge de l’extrema dreta. Ho farà de la mà de moltes altres entitats, més de 195, agrupades sota el paraigua d’Unitat contra el feixisme i elracisme. La mobilització serà a Barcelona i començarà a Jardinets de Gràcia, baixarà pel passeig de Gràcia i acabarà a la Gran Via.

A més, l’Assemblea també dona suport a la manifestació de diumenge en favor dels joves d’Altsasu, convocada pels seus familiars, que recorrerà els carrers d’aquesta població navarresa. Serà el 24 de març, a les 12 h, a l’avinguda Pamplona d’Altsasu. Hi ha diverses territorials que organitzen autocars, pots consultar la llista de territorials en aquest enllaç.