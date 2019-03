8-M

Dones catalanes per la terra i la llibertat

A l’atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida. I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel.

Maria-Mercè Marçal

En una data com la d'avui i en el context que vivim, ha arribat l'hora de retre homenatge a les lluitadores d'arreu del territori que van aportar dècades de sacrifici i fins la vida en la lluita per la justícia social, l'alliberament nacional i la lluita pels drets de les dones. Una recuperació que passa necessàriament per la reivindicació de les dones independentistes, doblement oblidades, que van jugar un paper cabdal en la lluita pels drets i les llibertats. Perquè milers de dones catalanes, anònimes o destacades en aquest compromís, també van dibuixar els colors del 8 de Març en la nostra pròpia història. Recuperem la nostra història nacional i la lluita per l'emancipació de gènere als Països Catalans.'emancipació de gènere als Països Catalans.

"Per segon any consecutiu, el moviment feminista torna organitzar-se per tal de donar un cop sobre La taula convocant una vaga laboral, de cures, de consum i estudiantil. Estem en un moment d'excepcionalitat política en el que hem d'entendre la vaga com una eina de lluita clarament rupturista per La classe treballadora. És per això que hem de saber llegir el context d'aquest 8 de març als Països Catalans: La vaga general del 21F, el judici a L'independentisme, l'impacte medi àtic de l'extrema dreta, la creixent visibilització i denúncia de Les agressions sexuals que pateixen les dones, 31 feminicidis durant el 2018 i 6 en el que portem d'any i una sistemàtica pèrdua de drets i Llibertats per tota la classe treballadora de la qual les dones en reben La pitjor part."

L'origen del 8 de març

L'origen del Dia de la Dona es va generar en el marc de la teorització socialista. La decisió de convertir aqueixa celebració en una festivitat internacional va anar a càrrec de Clara Zetkin, líder del moviment internacional de dones socialistes fins a l'esclat de la I Guerra Mundial. La seua proposta de creació fou presentada a la II Conferència Internacional de les Dones Socialistes, celebrada el 1910 a Copenhaguen.

Zetkin va aconseguir reforçar els llaços de solidaritat i d’identitat entre les dones socialistes de tots els països alhora que feia de la reivindicació del dret a vot de les dones una demanda internacional. Més tard, a la Revolució Russa de 1917 tindria una gran influència a tots els nivells en el Dia Internacional de la Dona perquè, encara que la festivitat se celebrava des de 1914, va ser el 8 de març del 17 quan les dones russes s’amotinaren davant de la falta d'aliments, i donaren inici al procés revolucionari que acabaria en el mes d'octubre d’aqueix mateix any.

Altres esdeveniments significatius anteriors van confluir en la formació de la consciència feminista i en la concreció del Dia de la Dona Treballadora en aquesta data: la vaga de les obreres tèxtils nord-americanes de 1857, l’incendi de la fàbrica Cotton o el de la Triangle Shirtwaist Company, de Nova York, el dia 25 de març de 1911 (indústria tèxtil on treballaven cinc-centes persones, en la seva gran majoria dones immigrants joves). En aquests fets de 1911 van morir 142 obreres que l’any anterior havien mantingut una important vaga per demanar millors condicions laborals.