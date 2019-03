Comunicat de solidaritat amb la lluita del poble kurd, i de suport a Leyla Güven i a les vaguistes de fam per la llibertat d?Abdullah Öcalan.

Ací estem per a dir alt i clar que no callarem. Davant la política repressiva de l'estat turc, davant l'inhumà aïllament que pateix Abdullah Öcalan després de 20 anys de confinament en solitari.

No callarem davant la política genocida de l'estat turc, davant la criminal invasió del cantó d'Afrin en Rojava.

No callarem davant els intents d'assimilació i etnocidi per fer desaparèixer la llengua i la cultura kurdes.

No callarem davant les vulneracions dels drets humans, davant la guerra i la repressió.

Acompanyem i acompanyarem el poble kurd en la seua lluita per la vida, la democràcia i el dret a existir. La solidaritat internacionalista és el camí que hem triat per fer-ho possible.

Kurdistan és sinònim de resistència i la seua lluita és exemple de dignitat rebel. Dignitat que a vegades (massa per desgràcia), ens porta aquests dies a veure com centenars de persones es troben en vaga de fam per a reclamar la fi de l'aïllament del seu líder Abdullah Öcalan i la resolució política d'un conflicte que dura dècades. Entre els i les vaguistes de fam es troben el conjunt de presos i preses de les organitzacions PKK i PAJK, càrrecs electes com la Leyla Guven diputada de l’HDP al parlament d’Ankara i que ja porta 135 dies sense ingerir aliments, així com altres dptzenes de militants i activistes kurdes. La cara més amarga d'aquesta vaga l'hem vista aquesta setmana amb la mort del pres polític kurd Zülküf Gezen, empresonat des de fa 12 anys a la presó turca de Tekirdağ i condemnat a cadena perpètua.

Davant esta greu situació, volem mostrar el nostre suport i solidaritat, i enviar una forta abraçada a totes les vaguistes. Volem també deixar patent el nostre rebuig més absolut a la invasió per part de l'exèrcit turc i dels seus mercenaris, així com de l'ISIS, de la Regió Autònoma de Rojava, perquè és ací on el poble kurd, enmig de la guerra que assola Síria, està donant al món un exemple de democràcia feminista i revolucionària, en les pitjors condicions possibles.

Aportem el nostre humil gra d'arena a la lluita kurda fent de la solidaritat internacionalista i el suport mutu les nostres millors armes.

Finalitzem fent nostres les paraules del company internacionalista caigut en combat contra l'ISIS aquesta mateixa setmana, el company anarquista italià Lorenzo Orsetti, "La tempesta comença amb una sola gota".

Fins sempre!. Şehîd Namirin!

Zülküf Gezen, Lorenzo Orsetti!. Que la terra us siga lleu!!

Amb la resistència antifeixista, per la llibertat del Kurdistan!

Bijî berxewadana Kurdistan!