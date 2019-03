28-A

Albano Dante Fachin encapçalarà la llista de Front Republicà

Front Republicà, la candidatura impulsada per Poble Lliure, Som Alternativa i Pirates es presentarà a les eleccions després d'haver assolit amb escreig els avals necessaris, més de 18.000 signatures del 7.000 que marca la llei. Un cop superat elprimer obstacle, la formació ha presentat aquest migdia la llistes electorals.

Per la regió de Barcelona i centre, Albano Dante Fachin encapçalarà la llista amb Mabel Rodríguez, Guillem Fuster, Mireia Caldés, Roger Espanyol, José Téllez i Carles Castellanos entre altres. A les terres de Ponent, comptarà amb Joel Jové i Judit Rivera; al Camp i terre de l'Ebre, Ferran Reyes i Vicent Pruñonosa i per les comarques nord-orientals, Maria Besora i Isabel Mateos.

Front Repúblicà defensarà la legitimitat democràtica de la lluita per la Independència i de la construcció d’una República catalana, sense caure en renúncies ni dilacions que pretenen portar el poble català cap al corral de l’autonomisme i la perpetuació del règim del 78.

"Ens presentem a les eleccions del 28 d'abril per evitar que els vots de l’1 d’octubre serveixin per cedir al xantatge i a l’amenaça permanent d’aquells que tenen a la presó i a l’exili al govern d’aquest país i que no reconeixen el dret a l’autodeterminació", ha manifestat la formació.

"Cal tornar a posar l'Estat contra les cordes!", ha remarcat Fachin a l'acte de presentació de la candidaturaa.