Diners al Carrer

18 projectes presentats pel teixit associatiu del Vendrell es beneficiaran de la iniciativa "Diners al carrer- Activem el retorn social" de Som Poble

Diners al carrer - Activem el retorn social és una iniciativa per a retornar al municipi part dels ingressos que perceben els dos regidors de Som Poble a l'Ajuntament. L' objectiu d'aquests ajuts és donar suport i fomentar el desenvolupament d'iniciatives i projectes que, amb voluntat de transformació social al municipi impulsin la participació, l'apoderament i la xarxa entre comunitats i persones. Aquests fons econòmics procedeixen de les retribucions rebudes pels càrrecs electes des de l'inici de la legislatura, seguint el codi ètic i per decisió de l'Assemblea de Som Poble. Per aquesta primera edició del Retorn Social, Som Poble hi destina un total de 15.000 €.

lnicialment la dotació econòmica global estava previst repartir-la en com a molt 15 projectes de fins a 1.000 euros cadascun. En cas de presentar-se sol·licituds que en global superessin els 15.000 euros, com és el cas, les bases preveien que es sotmetria a votació popular, atorgant els ajuts als projectes més votats fins a cobrir el total de 15.000 euros. Malgrat això, l'assemblea de Som Poble, atès l'interès de tots els projectes presentats, ha decidit repartir els diners entre tots els projectes i evitar així que tres de les entitats es quedessin fora en la votació popular. La resolució final ha fixat dedicar 900 euros per a cadascun de 15 dels projectes i 1.500 euros en conjunt a tres projectes amb objectius molt similars en l'àmbit de la protecció dels animals de companyia.

Les entitats i projectes beneficiats són els següents:

Associació Avancem Junts per a la inclusió de les persones amb Trastorns de

l'Espectre Autista i discapacitat intel lecíual: Projecte de teràpia assistida amb gossos amb l'associació Boskan.

AFIBROMED- Associació per el diagnòstic i tractament mèdic multidisciplinar de la fibromialgia, i la seva divulgació social: Actuacions de visualització de la fibromiàlgia i tallers per les afectades.

ASPERCAMP Asperger-TEA del Camp de Tarragona: Contribució per a la realització de tallers d'habilitats socials per a persones amb la síndrome d'Asperger.

Associació Vidagats-Coma-ruga: Manteniment colònies de gats ferals a Coma-ruga i Sant Salvador.

Associació Teatrespai: Tallers de teatre terapèutic i de la consciència destinats a entitats i col iectus amb pocs recursos.

GEVEN: Contribució en el projecte de conservació del corriol camanegre, seguiment i informació als usuaris de les platges.

Animals friends El Vendrell: Esterilització i control de les colònies de gats ferals al Vendrell.

Associació Trèvol: Estades Respir de cap de setmana per les famílies cuidadores de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.

Associació Baix Penedès amb el Sàhara: Projecte Vacances en Pau d'estades a l'estiu d'infants sahrauís acollits per famílies del Vendrell i Baix Penedès.

Plataforma d'afectats per la hipoteca PAH-Bloke 47 del Vendrell: Accions de suport a les famílies que pateixen desnonaments i activitats de reivindicació pel dret a l'habitatge.

ARDA Associació de rescat i defensa animal: Desparasitació i millora sanitària dels gossos abandonats acollits a les instal laclons de l'associació.

Associació per la Preservació de la Colònia Ferroviària de Sant Vicenç de Calders: Contribució a la rehabilitació d'un habitatge de la Colònia Ferroviària per a convertir-lo en un habitatge museu per divulgar la història de la Colònia.

AMPA Teresina Martorell: Adquisició de material esportiu pels infants del centre dins el nou projecte educatiu.

Les Garrofes del Vendrell grup de consum de productes ecològics: Cicle d'activitats divulgatives i tallers sobre l'horticultura ecològica, el compostatge casolà, les herbes remeieres i l'elaboració de pa.

Associació Taller de Artesanía y Cultura del Baix Penedès: Foment de la interculturalitat a través de tallers d'àrab i castellà, classes de repàs als infants, alfabetització i sortides de coneixement de l'entorn.

Món Tocat: Tallers i teràpies per a persones afectades pel Trastorn obsessiu - compulsiu.

Associació de veïns de la urbanització Torre Blanca: Contribució a la instal iació d'un local social per a l'Associació. AFAVC- Associació de familiars de malalts d'Alzheimer del Vendrell: Realització de sessions de musicoteràpia a malalts d'Alzheimer.

Acte de Lliurament

Tal i com preveuen les bases, el dilluns 1 d'abril a les 19h30' al Centre Cívic l'Estació del Vendrell es celebrarà l'acte públic de lliurament dels ajuts, en que les entitats beneficiàries podran explicar la seva tasca i el projecte pel qual han sol licitat la col·laboració econòmica. Serà un acte obert tant pels representants i socis de les entitats beneficiàries com pel conjunt de la població que vulgui conèixer les seves activitats.