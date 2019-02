casal d’estiu

La CUP Sant Sadurní demanarà incloure la cinquena setmana subvencionada al casal d’estiu

L’ampliació a una cinquena setmana el casal d’estiu que ofereix l’Ajuntament de Sant Sadurní, és un fet que reclamen moltes famílies de la vila des de fa anys. Per a cobrir aquesta necessitat, la CUP Sant Sadurní presentarà al ple de febrer una moció per a demanar que s’ofereixi de manera opcional la cinquena setmana de casal. Per a garantir un accés just, els cupaires demanen que estigui subvencionada amb el mateix percentatge que la resta de setmanes. La CUP presenta aquesta moció com a resposta a les demandes d’una part important de la ciutadania que reclama una solució des de fa molts anys.

Garantir un servei adaptat a les famílies

La incompatibilitat de les vacances dels infants amb la dels pares i mares, fa que moltes famílies tinguin problemes per a conciliar la vida laboral i la familiar. Per als cupiares, la responsabilitat de l’Ajuntament és procurar solucions davant de les realitats canviants que s’esdevenen al municipi, així com a les demanes de les famílies. Tot i així, el calendari del casal d’estiu previst per el proper estiu no respon a aquesta dinàmica.

La proposta de la regidora de Joventut, encapçalada per la regidora Montse Medall, preveu que el casal d’estiu s’iniciï la darrera setmana de juny i que finalitzi el 19 de juliol. Aquesta proposta no compleix amb les necessitats de les famílies ja que moltes d’elles encara no hauran començat les vacances d’estiu. Afegir una cinquena setmana subvencionada, garantiria la conciliació laboral i familiar i permetria a les famílies no haver de buscar alternatives molt més costoses.

Aquesta és una realitat que es repeteix des de fa anys a Sant Sadurní. Les famílies fa temps que reclamen una cinquena setmana sense rebre resposta de l’Ajuntament. Aquesta demanda ha estat recolzada per una recollida de signatures que no va ser tinguda en compte per part de l’equip de govern.

Gestió municipal del casal d’estiu

A finals del 2015, la CUP Sant Sadurní ja va donar el primer toc d’alerta sobre el servei del casal d’estiu. El grup municipal va presentar llavors una moció on instava a l’Ajuntament a recuperar la gestió directa del servei per ajustar-lo plenament a les necessitats de les famílies que en fan ús. Després d’un debat intens al plenari municipal, la moció va ser rebutjada per l’equip de govern.

Des de la CUP Sant Sadurní es defensa que la municipalització dels serveis que ofereix l’Ajuntament hauria de ser una de les principals prioritats del consistori. Aquesta és la única via per a garantir poder adaptar l’oferta en tot moment de manera ràpida i eficient i rendibilitzar a màxim els diners que es destinen a cobrir aquest tipus de serveis.