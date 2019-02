Municipals 2019

La candidatura MP-CUP Riudebitlles es torna a presentar a les eleccions municipals

Després de valorar positivament, però també amb autocrítica, la nostra tasca al govern amb ERC, l'Assemblea Local de Més Poble CUP ha decidit tornar-se a presentar amb l’objectiu principal de continuar defensant el nostre programa polític dins de l'Ajuntament. Com a conseqüència de comptar amb només 2 regidores dins del govern municipal, reconeixen que no han pogut desenvolupar totes aquelles polítiques transformadores que els hi hagués agradat i que volen dur a terme durant la legislatura vinent, si tenim el suport suficient després de les eleccions del 26 de maig.

Atès que als estatuts de la CUP la limitació de 8 anys com a regidor/a només afecta pobles de més de 5.000 habitants, l'assemblea local ha decidit que les 6 persones que encapçalaran la llista a les eleccions municipals vinents siguin; Isaac Ruana, Àlex Suàrez, Gemma Pujadas, Mireia Ribé, Uri Font i Montserrat Vivó.

Compten amb un projecte polític per als pròxims anys que us aniran explicant en les proximes setmanes. Estan creant "una llista engrescadora amb gent amb ganes de treballar i tenim l'aval de 8 anys d’experiència dins de l’Ajuntament. Estem preparades per seguir construint un Riudebitlles millor!", remarquen.