Gran èxit de la vaga general: la segona més massiva dels darrers 15 anys

Les dades de seguiment de la vaga general d'aquest dijous apunten a que ha estat la segona amb més seguiment dels darrers 15 anys, només superada per l'aturada del 3-O de 2017, segons les dades oficials disponibles fins ara. A l'espera de saber exactament les xifres definitives, la Intersindical-CSC destaca que el nombre de persones que l'han secundada podria superar les vagues convocades pels sindicats majoritaris el 2010 i el 2012. Així ho reflectirien les dades parcials ofertes per la Generalitat durant la jornada d'avui, en relació amb les publicades arran de les altres set vagues generals dels últims anys.



Les dades oficials apunten que el seguiment d'aquest dijous ha estat molt superior al del 8 de març del 2018, del 7 de novembre de 2017 i del 27 de gener de 2011. Igualment, seria força major que la del setembre del 2010 i lleugerament per sobre de la del març del 2012 i la del novembre de 2012, quedant tan sols per sota de la del 3 d'octubre de 2017. Els propers dies, es coneixeran les xifres exactes, però per ara tot apunta que la vaga d'avui pot quedar per sobre que la del novembre del 2012, la segona més seguida dels darrers 15 anys fins ara. A nivell de funció pública, les dades de la Generalitat assenyalen que el nombre de seguidors de la vaga seria similar a la funció pública, l'ensenyament i la sanitat, però ara superior en les universitats i el comerç, tot i que inferior en la indústria i el transport (sector que ja té prevista una vaga de quatre dies la setmana que ve).



Des de la Intersindical-CSC es destaca sobretot el nivell de seguiment i mobilització arreu del territori, ja que en molt poques ocasions s'han produït concentracions i marxes tan nombroses a tants punts del país en paral·lel. Aquest fet demostra la transversalitat de la protesta, que tenia el suport de més d'una cinquantena d'organitzacions sindicals, socials i polítiques. Un èxit dels nombrosos comitès de vaga que han treballat incansablement les darreres setmanes.



Per tot això, el sindicat republicà reclama que s'atenguin les demandes de millora de drets socials i laborals per les quals s'ha fet aquesta convocatòria i insta a seguir mobilitzant-se per fer-ho realitat. En concret, insisteix en la derogació completa de la reforma laboral del 2012, un salari mínim català de 1.200 euros, la recuperació de les lleis socials vetades pel Tribunal Constitucional, la igualtat de tracte i d'oportunitats entre homes i dones als centres de treball, i una funció pública de qualitat amb condicions laborals dignes. La Intersindical-CSC també ha tingut un record per l'injust judici al Govern i als Jordis que està tenint aquests dies al Suprem i pel qual es demana la plena absolució.