Sanitat

Els Tècnics d'emergències Sanitàries tornen a les mobilitzacions

Els Tècnics d'Emergències Sanitaries Catalunya es concentraran de nou davant la conselleria de Salut per un conveni just

Els Tècnics d'emergències Sanitàries tornen a les mobilitzacions concentrar-se davant l’edifici de CatSalut el pròxim dia 28 de febrer a les 10:30 hores del matí, i ho faran amb la voluntat que es compleixin les seves demandes que no van més enllà d’unes condicions dignes per als usuaris i usuàries del transport sanitari i per als seus treballadors i treballadores, començant pel desbloqueig immediat de la renovació del conveni i la acceptació de la patronal de les millores proposades.