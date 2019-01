Laboral

Els Tècnics d'Emergències Sanitaries Catalunya es concentren davant la conselleria de Salut per un conveni just

Tècnics en Lluita, un moviment transversal de treballadors i treballadores del transport sanitari de tot Catalunya que neix amb la intenció de lluitar per un conveni just i per la desprivatització del sector i ho fa apartat de qualsevol sigla sindical. (Veure el manifest)

Apunten que l’últim concurs de transport sanitari (el de major pressupost dels darrers anys) ha posat el nostre sector en mans d’una patronal que manté les usuàries i treballadores sota la voluntat d’uns fons d’inversió que, només pretén lucrar-se mitjançant la rebaixa d'inversions en materials, recursos i retallant drets dels treballadors/es.

El col·lectiu ha convocat el pròxim dijous a les 10:30hs una concentraciói davant la conselleria de Salut, a la Travessera de les Corts, 131 de Barcelona. A aquesta concentració, hi estan convocats els treballadors del sector de tot Catalunya i no es mourem d’allà fins a siguin escoltats per un representant de la Conselleria, a qui volen lliurar un manifest amb totes les seves reclamacions.