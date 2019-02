#JUDICIFARSA

L’Assemblea es desplaça fins a Madrid per a l’inici del judici a l’1-O

No només es faran mobilitzacions a Catalunya, sinó que també se'n fan o faran a 33 països d'arreu del món, organitzades per l'Assemblea

La presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, i el vicepresident de l’entitat, Pep Cruanyes, s’han desplaçat aquest matí fins a les portes del Tribunal Suprem per mostrar el suport als presos polítics i per denunciar l’inici d’aquest judici. Allà s’han trobat amb altres representants de la societat civil, com Òmnium Cultural, de familiars dels presos polítics a través de l'ACDC, i també de formacions polítiques com JxCat, ERC, CUP, Catalunya en Comú. També hi han assistit el president de la Generalitat, Quim Torra, i del Parlament, Roger Torrent.

En declaracions als mitjans just abans de l’inici del judici, Paluzie ha dit que els acusats no només defensaran els seus drets a partir d’avui, sinó que faran una defensa dels drets de tots, que ha considerat “fonamentals”, com el d’expressió, manifestació, i d’organització d’un referèndum d’autodeterminació.

Des de la societat civil, ha dit Paluzie, s’utilitzarà aquest judici com una “eina de denúncia” per reforçar la causa de la independència i de l’autodeterminació. En aquest sentit, ha dit que no només es faran mobilitzacions a Catalunya, sinó que també se’n fan o faran a 33 països d’arreu del món, organitzades per l'Assemblea.

La voluntat, doncs, és convertir en un “bumerang contra l’Estat” aquest judici. Un estat “profundament malalt”, ha dit Paluzie, “incapaç de resoldre els conflictes polítics democràticament” que demostra que “no està a l’alçada d’una societat madura i democràtica del segle XXI”.

L’Assemblea ha fet una crida a mobilitzar-se des d’avui. Primer, en les aturades de 10 minuts davant dels centres de treball a les 12 h; després a la tarda, s’han convocat concentracions arreu del país. A Barcelona, a les 19 h a plaça Catalunya. I finalment aquest proper dissabte a Barcelona i el 16 de maç a Madrid.