Per la República

Presentació del Consell de la República a Perpinyà

De moment hi ha inscrits moltes persones d'arreu del món. A Catalunya com és evident és on hi ha més, però també al País València i les Illes. Tot i això, el que sorprèn més és que s'han inscrit moltes presones de la resta de la península, molt especialment de Madrid i Euskal Herria.