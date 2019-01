Impedeixen a Benet Salellas entrar en una comissaria de la policia nacional espanyola mentre parli català

Avui a les 20 hores hi ha convocada una manifestació de protesta per les detencions davant de la subdelegació del govern de Girona.

La Policia Nacional espanyola ha detingut aquest matí l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, i l'alcalde de Celrà, Dani Cornellà, tots dos de la CUP, i també ha arrestat 9 suposats membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR). El compte de Twitter de la CUP Nord-oriental ho han anunciat a les 8:29.

L'advocat dels detinguts Benet Salellas ha dit a RAC1 que es tracta d'una "detenció desproporcionada i injustificada per escarmentar". També ha explicat que la policia espanyola li ha negat l'entrada a la comissaria de Girona: "M’ha dit que no podia entrar fins que no parlés castellà".

Al migdia han començat a ser allibertats alguns dels detinguts.